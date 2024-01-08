 المرصد الأورومتوسطي: قرار محكمة العدل المحتمل بوقف إطلاق النار في غزة ملزم لإسرائيل - بوابة الشروق
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المرصد الأورومتوسطي: قرار محكمة العدل المحتمل بوقف إطلاق النار في غزة ملزم لإسرائيل


نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 3:25 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 3:25 م

أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الاثنين، أنه «حال قررت محكمة العدل الدولية وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة، فسيكون مُلزمًا للاحتلال الإسرائيلي».

وطالب عبده، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، العديد من دول العالم، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمه في قطاع غزة.

وأشار إلى تدمير الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة دمّرت 70% من البنى التحتية في القطاع بشكل تام، بما فيها المنشآت السكنية ومحطات معالجة المياه.

وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن الاحتلال الإسرائيلي يوجّه خطابًا دعائيًا، يقوم في أساسه على تزييف الحقائق بشأن محاكمته أمام العدل الدولية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


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