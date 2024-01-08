 جولدن جلوب 81.. بول جياماتي أفضل ممثل في فيلم موسيقي / كوميدي - بوابة الشروق
الإثنين 8 يناير 2024 8:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

جولدن جلوب 81.. بول جياماتي أفضل ممثل في فيلم موسيقي / كوميدي

محمد عباس
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 8:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 8:30 ص

بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

حصل الممثل بول جياماتي على جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي / كوميدي، عن دوره في فيلم «الباقون - The Holdovers».

ونافسه على الجائزة كلا من مات ديمون عن فيلم «قفزة إلى العظمة - Air»، وجيفري رايت عن فيلم «الخيال الأمريكي - American Fiction»، وخواكين فينيكس عن فيلم «بو الخائف - Beau Is Afraid»، ونيكولاس كيدج عن فيلم «سيناريو الحلم - Dream Scenario»، وتيموثي شالاميت عن فيلم «ونكا - Wonka».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك