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بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

حصل الممثل بول جياماتي على جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي / كوميدي، عن دوره في فيلم «الباقون - The Holdovers».

ونافسه على الجائزة كلا من مات ديمون عن فيلم «قفزة إلى العظمة - Air»، وجيفري رايت عن فيلم «الخيال الأمريكي - American Fiction»، وخواكين فينيكس عن فيلم «بو الخائف - Beau Is Afraid»، ونيكولاس كيدج عن فيلم «سيناريو الحلم - Dream Scenario»، وتيموثي شالاميت عن فيلم «ونكا - Wonka».