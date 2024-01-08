بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.
حصل الممثل بول جياماتي على جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي / كوميدي، عن دوره في فيلم «الباقون - The Holdovers».
ونافسه على الجائزة كلا من مات ديمون عن فيلم «قفزة إلى العظمة - Air»، وجيفري رايت عن فيلم «الخيال الأمريكي - American Fiction»، وخواكين فينيكس عن فيلم «بو الخائف - Beau Is Afraid»، ونيكولاس كيدج عن فيلم «سيناريو الحلم - Dream Scenario»، وتيموثي شالاميت عن فيلم «ونكا - Wonka».