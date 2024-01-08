استطلاع: 64% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو خلال الحرب على غزة

أظهر استطلاع أجراه معهد "كانتار" الإسرائيلي لصالح هيئة البث الرسمية، أن 64% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأوضح الاستطلاع، الذي شارك فيه 600 إسرائيلي أن 64% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو بالحرب، في حين أن 50% منهم غير راضين تمامًا عن أدائه، بحسب موقع وكالة "الأناضول" التركية.

وأعرب 63% عن رضاهم عن أداء وزير الدفاع يوآف جالانت خلال الحرب الدائرة.

وبحسب الاستطلاع، فإن 25% من الإسرائيليين فقط، يرون أن نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الوزراء.

وأشار استطلاع هيئة البث، إلى أنه في حال أجريت الانتخابات فورا فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو لن يحصل على أكثر من 20 مقعدًا مقارنة بـ33 مقعدًا خلال الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في نوفمبر 2022.

بينما سيحصل رئيس معسكر الدولة بيني جانتس، على 33 مقعدًا في حال أجريت الانتخابات على الفور، مقارنة بـ12 مقعدًا حصل عليها المعسكر في انتخابات 2022، وفق الاستطلاع.

وبين استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن 48% من الإسرائيليين يفضلون جانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو، الذي حصل على تأييد 34% من المستطلعة آراؤهم، فيما لم يملك باقي المشاركين رأيا محددا.

ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ولكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمالية العودة لصناديق الاقتراع بعد الحرب.

- الإسرائيليون يتظاهرون أسبوعيًا للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا في أنحاء إسرائيل؛ للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.

كما تعرض نتنياهو، منذ معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، لانتقادات كثيرة على لسان المعارضة ومسئولين وعسكريين سابقين، الذين اتهموه بالفشل في إدارة الحكومة والحرب على قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.