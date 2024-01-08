مدبولي يهنئ الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتعيينه رئيسا لمجلس وزراء الكويت

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للشيخ محمد صباح السالم الصباح، على صدور الأمر الأميري للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بتعيينه رئيساً لمجلس وزراء دولة الكويت.

وأعرب مدبولي، في اتصال هاتفي، عن خالص تمنياته للشيخ محمد صباح السالم الصباح بالتوفيق فى مهامه لتحقيق الخير والسلام والرخاء لشعب الكويت الشقيق.

كما أكد رئيس الوزراء تطلعه للتعاون مع سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح نحو دعم العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق بينهما لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية، كما قدم له الدعوة لزيارة مصر فى الفترة القادمة.

من جانبه، تقدم الشيخ محمد صباح السالم الصباح، بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدا عمق العلاقات التى تربط مصر والكويت، وما بين الشعبين من روابط تاريخية، وهو ما سيعمل على دعمه بالتعاون مع رئيس الوزراء.