عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بمطار هانيدا الياباني بعد حادث تصادم طائرتين

عادت حركة الطيران إلى طبيعتها اليوم الاثنين، في مطار "هانيدا" بالعاصمة اليابانية (طوكيو)، وذلك بعد ستة أيام من حادث تصادم طائرة ركاب بطائرة خفر سواحل على أحد المدارج.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن سلطات المطار أعادت فتح المدرج "سي" حيث وقع الحادث المأساوي يوم الثلاثاء الماضي، موضحة أنه اعتبارا من اليوم تعتزم خطوط أول نيبون الجوية تشغيل جميع رحلاتها باستثناء تلك من وإلى مطار "نوتو" الذي ضربه الزلزال في محافظة "إيشيكاوا" مؤخرا.



وقد ألغت الخطوط الجوية اليابانية 14 رحلة جوية اليوم وتسع رحلات يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تستأنف رحلاتها بالكامل بعد غد الأربعاء.



جدير بالذكر أن حادث التصادم الذي وقع بين طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية وأخرى تابعة لخفر السواحل الياباني يوم الثلاثاء الماضي أدى إلى مصرع 5 أشخاص من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل بينما نجا الطيار وحده.. وتمكن جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط اليابانية من الهرب بأمان عبر منزلقات الطوارئ قبل دقائق من التهام النيران الطائرة من طراز "إيرباص إيه 350".