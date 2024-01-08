- كيليان مورفي أفضل ممثل لفيلم درامي.. وبول جياماتي أفضل ممثل بفيلم كوميدي - موسيقي

- جائزتان بالتساوي لأفلام أشياء مسكينة وباربي والباقون

- الفيلم الفرنسي تشريح السقوط أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية

- إيما ستون أفضل ممثلة في فيلم كوميدي - موسيقي.. وليلى جلادستون أفضل ممثلة بفيلم درامي

- دبابيس صفراء وشارات بيضاء لدعم القضايا السياسية

- حقيبة هدايا لمقدمي حفل جولدن جلوب بقيمة نصف مليون دولار

في أول حدث بعد عودة الحياة إلى هوليوود، عقب شهور من إضراب كتاب السيناريو والممثلين، سلطت الأضواء على حفل توزيع جوائز النسخة الـ81 لاتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود والمعروف بـ«جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي أقيم فجر يوم الاثنين، داخل فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا في مقاطعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- فيلم «أوبنهايمر» يسيطر على جوائز النسخة الـ81

سيطر فيلم «أوبنهايمر» على جوائز النسخة الـ81 في فئة الأفلام، حيث حصد 5 جوائز، على رأسها جائزة أفضل مخرج لكريستوفر نولان والتي حصل عليها أخيرا بعد 6 ترشيحات لهذه الجائزة، وجائزة أفضل فيلم درامي، وجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي التي ذهبت إلى كيليان مورفي.

ونال روبرت داوني جونيور، جائزة أفضل ممثل بدور مساعد في فيلم، وحصد الموسيقي لودفيج جورانسون جائزة أفضل موسيقى تصويرية لفيلم.

وتساويا بنصيب جائزتين لكل فيلم، أفلام «أشياء مسكينة»، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم موسيقي / كوميدي، وأقتنصت بطلته إيما ستون، جائزة أفضل ممثلة لفيلم موسيقي / كوميدي، وفيلم «الباقون»، الذي حصل بطله بول جياماتي على جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي / كوميدي، وحصلت الممثلة دافين جوي راندولف على جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد في فيلم، والفيلم الفرنسي «تشريح السقوط» الذي فاز بجائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، ونال كتابه جاستين تريت، وآرثر هراري جائزة أفضل سيناريو لفيلم.

واستحدثت جائزة لأول مرة، والتي رجح النقاد أنها استحدثت خصيصا لفيلم «باربي» وهي الجائزة التي حملت اسم «الإنجاز السينمائي في شباك التذاكر»، بعدما فازت أغنيته «ما الذي صنعت من أجله؟»، والتي تعاونت فيها المغنية بيلي إيليش مع فينياس أوكونيل، بجائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم.

وحصل فيلم «قتلة زهرة القمر» للمخرج مارتن سكورسيزي، وأبطاله ليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وبرندان فريزر، على جائزة واحدة فقط عن طريق الممثلة ليلي جلادستون والتي نالت جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، وفاز فيلم «الصبي ومالك الحزين» بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

أما في فئة المسلسلات التلفزيونية، فحصد 4 جوائز وهي أفضل مسلسل تلفزيوني درامي، وأفضل ممثلة في مسلسل درامي والتي ذهبت إلى سارة سنوك، وأفضل ممثل في مسلسل درامي والتي نالها كيران كولكين، وجائزة أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل التي حصل عليها ماثيو ماكفادين.

ونال مسلسل «الدب - The Bear» جوائز أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي / كوميدي، وبطلته آيو إدبيري جائزة أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي /كوميدي، وبطله جيريمي ألين وايت جائزة أفضل ممثل في مسلسل موسيقي / كوميدي، بينما حصلت إليزابيث ديبيكي على جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل عن دورها في مسلسل «التاج».

- مسلسل «غضب على الطريق» يهيمن على المنصات الرقمية

وفي فئة المسلسلات والأفلام المصنوعة خصيصا لمنصة رقمية فهيمن عليها مسلسل «غضب على الطريق»، وحصل على جائزة أفضل مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية، وبطله ستيفن يون على جائزة أفضل ممثل في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية، وبطلته آلي وونج جائزة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية.

- دعم القضايا السياسية

ولم يخلوا الحفل الذي زينت سجادته الحمراء بأكثر من 7 آلاف زهرة بيضاء لاستقبال النجوم الوافدين عليها إلى جانب كؤوس الشامبانيا، من دعم القضايا الساسية، حيث وضع بعضهم دبابيس بأشرطة صفراء لدعم الكيان الصهيوني في حربه على غزة، ومنهم الممثلة الأمريكية جيه سميث كاميرون التي أضافت لفستان أزرق ارتدته دبوس أصفر اللون، بينما وضع الممثل البريطاني من أصل مصري خالد عبد الله، نجم مسلسل «التاج» شارة بيضاء حول معصمه وحمامة سلام كدعوة لوقف الحرب على غزة.

ومن بين كواليس الحفل، أثار مقدم الحفل جو كوي غضب المغنية العالمية تايلور سويفت خلال حضورها، حيث ألقى مزحة مقصودة تشير إلى كثرة ظهورها إلى جانب حبيبها ترافيس سكوت خلال مباريات كرة القدم، قائلا: «الفرق بين جولدن جلوب ودوري مباريات كرة القدم هو عدد قليل من لقطات الكاميرا لتايلور سويفت».

بينما كانت ضحكات الحضور تتعالى على مزحة كوي في مسرح الحفل، إلا أن تايلور سويفت اكتفت بأخذ رشفة من كأسها ولم تظهر ملامح وجهها أي تعابير بشأن ما قاله؛ مما اضطره للاعتذار وإنهاء موقفه المحرج منها.

- هدايا بنصف مليون دولار لمقدمي حفل جولدن جلوب

وحصل مقدمو حفل جولدن جلوب على حقيبة هدايا تقدر بنصف مليون دولار، وتشمل 35 منتجا فاخرا ورصيدا لرحلات طيران بطائرة خاصة، وجلسات دق الأوشام مع رسام مشهور في هذا المجال.

وتضم الحقيبة، عقود سفر متعددة، بما في ذلك استئجار يخت فاخر لمدة 5 أيام في إندونيسيا على متن يخت «سيليستيا فينيسي» بقيمة 50 ألف دولار، وتجربة فاخرة لمدة 5 أيام في فندق «ريتز كارلتون جراند كايمان»، بقيمة 50 ألف دولار.

بالإضافة إلى بعض من مواد التجميل، بما فيها قناع الوجه LED من CurrentBody والذي يبلغ سعره 380 دولارًا، والعديد من عناصر الطعام والشراب الفاخرة وزجاجة Komos Varietals، التي يقدر سعرها بـ200 دولار.

وتحتوي الحقيبة على زوج من أقراط Coomi x Muzo، المصنوعة من الزمرد، والتي يبلغ سعرها 69 ألف دولار.