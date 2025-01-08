استطلاع: غالبية الألمان ينظرون لمستقبل السياسة في بلدهم بمشاعر سلبية

قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات العامة المقررة في ألمانيا، أعرب أربعة من بين كل عشرة ناخبين في استطلاع للرأي عن قلقهم إزاء مستقبل السياسة في بلدهم.

وعندما سئلوا عن أفضل شعور يصف كيفية رؤيتهم لمستقبل السياسة الألمانية، قال 39% من الألمان إنهم يشعرون بالقلق، بينما ذكر 15% آخرون أنهم يشعرون بالإحباط.

وقال 7% إنهم يشعرون بالخوف، في حين أعربت نسبة مماثلة عن تفاؤلها إزاء مستقبل السياسة في ألمانيا، وذكر 12% آخرون أنهم مترقبون، و11% تغمرهم التوقعات، بينما ذكر 8% أن لديهم شعورا محايدا.

وفي هذا الاستطلاع حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" على نقطتين مئويتين إضافيتين مقارنة باستطلاع مماثل قبل أسبوع، وبلغت نسبة تأييده 21%. ويظل الحزب المسيحي الديمقراطي في المركز الأول، لكنه خسر نقطة مئوية واحدة ليحصل على 29%. ويستمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في فقدان شعبيته لدى الناخبين، حيث تراجع من 18% ​​إلى 16%. وحصل حزب الخضر على نقطة مئوية إضافية ليصل إلى 14%، بينما تراجعت شعبية حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 6%.

وقال 5% إنهم سيصوتون لصالح الحزب الديمقراطي الحر، ما يعني أنه يمكن لنواب الحزب الدخول إلى البرلمان، بينما قد يغيب حزب "اليسار" عنه، حيث بلغت شعبيته 3%، وهي أدنى من حد الـ5% اللازم للدخول إلى البوندستاج.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 2246 ألمانيا مطلع يناير الجاري.