أمريكا: الموجة القطبية تهدد بتساقط الثلوج على تكساس وأوكلاهوما

أدت الموجة القطبية يوم الثلاثاء إلى جلب درجات حرارة دون الصفر إلى بعض النقاط الجنوبية الأبعد في الولايات المتحدة، مع تهديد بتساقط الثلوج على أجزاء من تكساس وأوكلاهوما في الأيام المقبلة، مع التسبب في انقطاع الكهرباء في عاصمة فيرجينيا، مما جعل مياه الشرب غير آمنة.

وتسببت الموجة القطبية التي اجتاحت معظم المناطق الواقعة شرق جبال روكي في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مئات من حوادث السيارات، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية أو تأخيرها، ودَفَعت مجتمعات إلى إنشاء مراكز إيواء دافئة، بما في ذلك مركز أقيم في صالة تزلج.

ومع تحرك الموجة شديدة البرودة جنوبا يوم الثلاثاء، أصدرت السلطات تحذيرا من الطقس البارد على ساحل الخليج، بينما انخفضت درجة الحرارة في إل باسو، على الحدود بين تكساس والمكسيك، إلى 5ر0 درجة مئوية تحت الصفر)، مع توقع أن تتراوح برودة الرياح من 18 إلى 9 درجات مئوية تحت الصفر) في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي مدينة كانساس سيتي، التي شهدت تساقط حوالي 11 بوصة (28 سنتيمترا) من الثلوج في الأيام الأخيرة، واجهت فرق الطرق صعوبات كبيرة في مواكبة عمليات إزالة الثلوج من الشوارع والطرق السريعة في المنطقة.



