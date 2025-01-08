صلاح في التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام

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استقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة توتنهام هوتسبير في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

وحسب موقع "90min" الإنجليزي، من المتوقع أن يُجري "سلوت" خمس تغييرات بدايةً من مركز حراسة المرمى.

ليكون تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - كونور برادلي.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، حيث يمتلك "الريدز" لقاء مؤجلاً ضد إيفرتون من الأسبوع الـ15.