العثور على قنبلة خلال هدم جسر منهار شرق ألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن العمال الذين يحاولون تفكيك جسر كارولا الذي انهار بشكل جزئي في مدينة لايبزج شرق ألمانيا، عثروا على قنبلة غير منفجرة، يعود تاريخها على الأرجح إلى الحرب العالمية الثانية.

وكشفت الشرطة الألمانية، عن تطويق ضفة النهر المحيطة بالمنطقة وطلب من خبراء المفرقعات إزالة القنبلة.

يشار إلى أنه من الشائع العثور على ذخائر غير منفجرة، تعود للحرب العالمية الثانية، خلال أعمال البناء في ألمانيا.

يذكر أن مدينة دريسدن، التي تقع على بعد حوالي 190 كيلومترا جنوب برلين، تعرضت للقصف بشكل كثيف، من قبل الحلفاء أثناء الحرب.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم العثور على القنبلة تحت الجسر، في نهر إلبه، صباح اليوم الأربعاء.