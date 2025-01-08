الخبراء يكتشفون نوعا من الورق العتيق شديد الندرة في مكتبة بأمريكا عن طريق الصدفة

اكتشف الخبراء مؤخرا وجود نوع من الورق العتيق شديد الندرة، عن طريق الصدفة، في مكتبة "نيوبيري" الأمريكية الشهيرة، التي تقع بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، حيث صنعت منه مخطوطة قديمة ظلت موضوعة على أرفف المكتبة لأكثر من قرن من الزمان.

وتوضح صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية في تقرير نشرته مؤخرا، أن مكتبة الكونجرس قامت بتحليل أوراق المخطوطة هذا الخريف، وتوصلت إلى اكتشاف مذهل، وهو أن المخطوطة تمت طباعتها على ورق الماجوي، الذي يعود إلى ما قبل العصر الإسباني.

ويشار إلى أن الماجوي هو نوع من الورق المصنوع من نباتات الأجاف (نوع من الصبار) المطحونة، وهو نادر جدا لدرجة أنه لا يوجد منه إلا 10 أوراق معروفة في الوقت الحالي: توجد أربع منها في مكتبة الكونجرس، وستة بالمكتبة الوطنية للأنثروبولوجيا والتاريخ في مكسيكوسيتي.

ويبلغ طول مخطوطة مكتبة "نيوبيري"، نحو 49 ورقة.