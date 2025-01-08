السوداني: نجحنا في حفظ سلامة العراق وعدم الانزلاق بالصراعات الإقليمية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، النجاح في حفظ سلامة العراق وعدم الإنزلاق بالصراعات الإقليمية، داعيا إلى حوار إقليمي شامل يعزز الثقة بين دول المنطقة.

ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع) عن السوداني قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "زيارته إلى طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث عقدنا اجتماعا موسعا مع الرئيس الإيراني وناقشنا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة، كما ستكون هناك اجتماعات على مستوى الوزراء بين البلدين".

وأضاف: "نتابع المشاريع المشتركة مع إيران خصوصا في قطاعي السكك والسكن"، مؤكدا أن "تعزيز علاقاتنا مع إيران ضروري لتحقيق المصالح المشتركة". ".

وأشار إلى أن "العراق يؤكد موقفه الثابت في إدانة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، منوها بأن "الانتهاكات الصهيونية تهدد السلم والأمن الإقليميين، لذلك فإن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة هو وقف الحرب الصهيونية في غزة".

وأكمل بالقول: "نحترم إرادة الشعب السوري وندعم قراره في اختيار نظامه السياسي"، مشددا على أن "استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة"، داعيا إلى "حل سياسي شامل في سوريا".

وأكد السوداني أن "العراق مستعد للتعاون مع جميع الأطراف لتعزيز الاستقرار في سوريا"، معبرا عن رفضه "لغة التهديد واستخدامها ضد الدول".

ودعا إلى "احترام القانون الدولي وحوار إقليمي شامل يضمن الأمن والسلام"، مبينا أن "الحكومة نجحت في حفظ سلامة العراق وعدم الانزلاق في الصراعات الإقليمية"، مؤكدا أن "العراق حريص على نشر التهدئة وعدم توسيع الحرب في المنطقة، كما يسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول".

بدوره، أكد الرئيس بزشكيان أن "العراق بلد استراتيجي ومهم لإيران"، مبينا أن "العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها".

وأضاف أن "العراق يمر بمرحلة جيدة من الاستقرار والتنمية"، مشيرا إلى "مناقشة التطورات في المنطقة مع رئيس الوزراء والمفاوضات كانت جيدة".

وتابع، "لدينا روابط مشتركة بشأن التطورات في سوريا"، منوها بأن "احتمال إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية يشكل هاجسا على العراق وإيران".

وأردف: "تطرقنا إلى التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق"، مؤكدا "أهمية تسريع العمل في إنجاز خط الشلامجة السككي".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم، إلى طهران في مستهل زيارة رسمية إلى إيران.