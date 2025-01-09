 مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عفى طريق السلوم الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عفى طريق السلوم الدولي

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 11:58 م

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السلوم الدولي.

واستقبل مستشفى سيدي براني المركزي، وليد محمد إبراهيم، 47 سنة، جثة هامدة، جراء تعرضه لاسترواح هوائي واشتباه ما بعد الارتجاج، مما استدعى تحويله إلى مستشفى مرسى مطروح العام، لاستكمال العلاج له، إلا أنه وافاته المنية فور وصوله للمستشفى، فيما خرج المصابين الثلاثة من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأكدت مديرية الصحة، أنه تم تقديم الإسعافات لهم ميدانيا، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى سيدي براني المركزي وتقديم العلاج لهم، وكذا تم التحفظ على جثة الضحية تحت تصرف مفتش الصحة والرياضة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

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