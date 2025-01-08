محافظ طوباس: الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في الضفة الغربية

قال محافظ طوباس الدكتور أحمد أسعد، إن المحافظة تشهد عملية عسكرية إسرائيلية واجتياحًا منذ أمس، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية.

وأشار «أسعد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بردلة بالأغوار الشمالية، ووقوع اشتباكات مع الفلسطينيين بالمنطقة.

وحمّل الاحتلال مسئولية القصف الذي استهدف موقعا في طمون بواسطة طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاد طفلين وشاب»، لافتا إلى ارتقاء 5 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على محافظة طوباس خلال يومين.

ونوه أن «ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات في حق الشعب الفلسطيني يعد مخالفًا لاتفاقية جينيف»، قائلًا إن «الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في الضفة الغربية بالتصعيد العسكري».

واستُشهد طفلان وشاب، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا في بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن الشهداء هم: رضا علي أحمد بشارات (9 أعوام)، وحمزة عمار أحمد بشارات (10 أعوام)، وآدم خير الدين أحمد بشارات (23 عاما)، وقد اختطف الاحتلال جثامينهم.

وأفادت مصادر محلية من البلدة، بأن المنطقة التي تمت فيها عملية القصف هي منطقة سكنية، حيث تم استهداف المواطنين وهم بجوار منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون في وقت سابق من صباح اليوم، ونشرت القناصة والمشاة في عدة أرجاء منها، كما حاصرت منزلين وداهمت عدة منازل.

كما اقتحمت مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالا واعتقلت ثلاثة مواطنين بعد مداهمة منازلهم.