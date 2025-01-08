جيش الاحتلال يحقق في الغارة الجوية على بلدة طمون بعد مقتل طفلين فلسطينيين

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الجيش بدأ تحقيقًا في الغارة الجوية على بلدة طمون صباح الأربعاء، بعد مقتل طفلين فلسطينيين.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إن «الجيش يحقق في الغارة الجوية بعدما تبين أن اثنين من القتلى هما طفلان يبلغان من العمر 8 و10 سنوات».

واستُشهد طفلان وشاب، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا في بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن الشهداء هم: رضا علي أحمد بشارات (9 أعوام)، وحمزة عمار أحمد بشارات (10 أعوام)، وآدم خير الدين أحمد بشارات (23 عاما)، وقد اختطف الاحتلال جثامينهم.

وأفادت مصادر محلية من البلدة، بأن المنطقة التي تمت فيها عملية القصف هي منطقة سكنية، حيث تم استهداف المواطنين وهم بجوار منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون في وقت سابق من صباح اليوم، ونشرت القناصة والمشاة في عدة أرجاء منها، كما حاصرت منزلين وداهمت عدة منازل.

كما اقتحمت مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالا واعتقلت ثلاثة مواطنين بعد مداهمة منازلهم.