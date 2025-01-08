مدبولي: منطلق مشروع قانون المسئولية الطبية منح مزايا للأطباء بعد شكاوى وردت منهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منطلق مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، منح حقوق ومزايا للأطباء من الشكاوى التي وردت منهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الشكاوى تخص عدم وجود حماية كافية للأطباء وحدوث مشكلات يتعرضون لها، موضحا أن القانون يهدف لتنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم، بجانب حقوق المرضى.

وأشار إلى أن مسودة مشروع القانون شهدت تعاونًا مع لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء، مؤكدا أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي.

ولفت إلى أن روح التعاون الحالية تستهدف الخروج بالقانون بتوافق يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وحماية حقوق المرضى، وهو ما يتم العمل عليه، انطلاقا من التقدير الكبير لدور الأطباء.

وذكر أن مسار مشروع القانون يتم بالتوافق بين مختلف الأطراف، معبرًا عن ثقته في أن القانون سيخرج بالصورة التي ترضي الجميع.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد إجراء تعديلات عليه بناء على مطالب الأطباء.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمحلس النواب، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أنه تم التوافق خلال هذا الاجتماع على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.