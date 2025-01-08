مروان حمدي: أكرر اعتذاري لجماهير الأهلي

أكد مروان حمدي مهاجم فريق بيراميدز، أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا لن يكون سهلًا، إذ يتطلب جهدًا كبيرًا من أجل التتويج باللقب، مشيرًا إلى تفائله بشأن صعود ناديه إلى منصات التتويج خلال الفترة المقبلة.

وعلق حمدي، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، على الفيديو المتداول له بعد مباراة سابقة بين الأهلي وبيراميدز، تلفظ خلاله ضد الجماهير الحمراء.

وأكد حمدي، إنه سبق له الاعتذار لجماهير الأهلي من قبل، مضيفًا «أنا بعتذر لكم من جديد، لكن موقفي كان صعب وقتها، وأحسن مباريات لعبتها كانت ضد الأهلي، وأحرزت 5 أهداف في شباكه، ولم يصدر مني أي موقف استفزازي للجماهير.

تابع:" ما حدث كان في أثناء خروجي من الملعب حزينًا لعدم مشاركتي، وفوجئت بسبيّ من قلة متواجدة في المدرجات، وبعدها تسائلت عن سبب الإساءة ليّ، لكنني فوجئت أيضًا بالهجوم عليّ بوابل من السباب وإلقاء الزجاجات، لكنني استفزيت ولم أصدر رد فعل".

أتم:" الشعور بالظلم صعب جدًا، وعند تواجدي ممر غرفة خلع الملابس، لكن أحد زملائي سألني عن سبب انفعالي، ولم أرد، قبل أن يكرر سؤاله من جديد، وهو ما تسبب في تلفظي بالألفاظ التي صدرت مني، وجماهير الأهلي التي قابلتني في الشارع قدرت موقفي عند شرحي للموقف لأنهم جمهور محترم للغاية، وأهلي حزنوا مما فعلته".