نائب محافظ شمال سيناء يتابع إنشاء بئر جوفي ومحطة تحلية مياه بقرية الطويل

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قام اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء ومحسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش بزيارة لقرية الطويل لمتابعة انشاء بئر مياه جوفي لتركيب محطة تحلية مياه للقرية.

وتفقد عمل، بوحدة الرعاية الأولية الصحية بالقرية المقرر تسليمها في 15 من يناير الحالي لتقديم الخدمات الصحية للقرية وتم الاستماع لمطالب أهالي القرية من مياه شرب وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية وزيادة قدرة محول القرية لضبط الإنارة.

وقام نائب المحافظ، خلال الزيارة بمعاينة مسجد التجمع وتم التوصيه بفرش المسجد، وبحث جميع مطالب أهالي التجمع والتي من أهمها بناء منازل بدلا من المنازل التي تهدمت أثناء الحرب على الإرهاب بنفس التراخيص السابق إصدارها لأهالي التجمع.