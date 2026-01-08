 محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بالمنصورة ويؤكد الالتزام بوزن وجودة رغيف الخبز - بوابة الشروق
محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بالمنصورة ويؤكد الالتزام بوزن وجودة رغيف الخبز

نعمان سمير
نشر في: الخميس 8 يناير 2026 - 11:47 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يناير 2026 - 11:47 ص

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عددًا من المخابز بمدينة المنصورة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها.

واطمأن المحافظ خلال جولته على سير العمل داخل المخابز، ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز المدعم، كما تابع جودة الإنتاج وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين. والتقى بعدد من المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، مثمنًا مستوى الأداء، ومشددًا على الاستمرار على هذا المستوى.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية استمرار الرقابة والمتابعة على المخابز، لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات المطلوبة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير النظافة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين مستوى الأداء، وضمان تقديم خدمات جيدة تلبي احتياجات المواطنين.

