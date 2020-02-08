 الرئيس المنتخب لحكومة ولاية تورينجن الألمانية يستقيل من منصبه - بوابة الشروق
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الرئيس المنتخب لحكومة ولاية تورينجن الألمانية يستقيل من منصبه

(د ب أ)
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 7:21 م | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 7:21 م

أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في ولاية تورينجن، اليوم السبت، أن السياسي المنتمي إلى الحزب توماس كمريش استقال من منصبه كرئيس منتخب لحكومة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

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