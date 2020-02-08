الرئيس المنتخب لحكومة ولاية تورينجن الألمانية يستقيل من منصبه

أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في ولاية تورينجن، اليوم السبت، أن السياسي المنتمي إلى الحزب توماس كمريش استقال من منصبه كرئيس منتخب لحكومة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.