الرئيس المنتخب لحكومة ولاية تورينجن الألمانية يستقيل من منصبه

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أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في ولاية تورينجن، اليوم السبت، أن السياسي المنتمي إلى الحزب توماس كمريش استقال من منصبه كرئيس منتخب لحكومة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.