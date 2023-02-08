هزتان أرضيتان تضربان الأراضي الفلسطينية دون إصابات

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ضربت هزتان أرضيتان، اليوم الأربعاء، الأراضي الفلسطينية دون تسجيل إصابات بحسب مصادر فلسطينية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، هزة أرضية خفيفة ضربت الأراضي الفلسطينية، ومركزها جنوب شرق نابلس، حيث بلغت قوتها 5ر2 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت الوكالة عن مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، أن الهزة جاءت بعد هزة أخرى قبل ساعتين ومركزها ذات المنطقة جنوب شرق نابلس بقوة 5ر2 درجة، وعمق أقل من 5 كم تحت سطح الأرض.

ولم يتم التبليغ عن أية إصابات.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 72، بعد وفاة ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم بعد انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا، وتسجيل حالة وفاة جديدة في مدينة جبلة شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة.

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا إلى 20 حتى الآن، مقابل 52 في سوريا.