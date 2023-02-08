مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي يرجح زيادة الفائدة نصف نقطة مئوية جديدة في مايو المقبل

رجح كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، زيادة البنك سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية جديدة، بعد أي زيادة مقررة في اجتماع الشهر المقبل.

وأضاف كنوت محافظ البنك المركزي الهولندي وأحد مؤيدي السياسة النقدية المتشددة، أنه ما زال أمام المسؤولين في البنك المركزي خطوات إضافية في تشديد السياسة النقدية من أجل خفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وهو 2% مقابل حوالي 8% حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كنوت قوله "أرى أنه من غير المحتمل أن تكون زيادة الفائدة في مارس المقبل هي نقطة النهاية... وإذا لم تتراجع الضغوط التضخمية بدرجة ملموسة فإنه سيكون من المطلوب استمرار وتيرة زيادة الفائدة الحالية حتى مايو المقبل".

ويؤيد كنوت المعسكر المعارض للقول إن تباطؤ وتيرة التضخم حاليا يعني أن البنك المركزي الأوروبي كاد ينجز مهمته في كبح جماح التضخم وبالتالي يستطيع إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو حتى تثبيتها.

وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5ر2%.