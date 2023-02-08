تركيا: أعمال الإنقاذ مستمرة في 900 مبنى منهار

أفاد وزير البيئة والإعمار التركي مراد كوروم، بتسجيل 684 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن بعضها كان بشدة عالية.

وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في 900 مبنى منهار، داعيا المواطنين لعدم دخول المنازل المتضررة.

وأضاف أنه سيتم توفير الكهرباء في المناطق المتضررة بشكل تدريجي اعتبارا من مساء اليوم.

وأكّد الوزير التركي، أنه بلاده تواجه كارثة كبرى ضربت منطقة مساحتها ألف كيلومتر مربع.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 7108 أشخاص، فضلا عن إصابة 40 ألفا و910 أشخاص.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى أكثر من 2000 قتيل حتى الآن.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.