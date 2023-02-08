وثق مقطع فيديو لحظة العثور على طفل سوري، قضى 48 ساعة محاصرا تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا التركية.

وشوهد الطفل في المقطع، وهو يتناول أول رشفة مياه من خلال غطاء زجاجة فور الوصول إليه من قبل رجال الإنقاذ، فيما كان الطفل في حالة مرهقة جدا.

بعد 48 ساعة تحت الأنقاض في أنطاكيا، العثور على طفل سوري على قيد الحياة ويبدو عليه الإرهاق الشديد.



حسب آخر الإحصائيات 9600 شخص مات بسبب الزلزال، 23 مليون شخص تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر من الكارثة، الآلاف معرضون للموت من التجمد لبرودة الطقس.pic.twitter.com/H04Ktkh4bz — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 8, 2023

وفُجعت البشرية بزلزال مدمر ضرب مناطق واسعة من تركيا وسوريا، وخلف أضرارا ضخمة على مستوى الأرواح وأيضا في البنى التحتية.

وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 7108 قتلى، و40 ألفا و910 جرحى.

لم تكن سوريا أفضل حالا، لكنها دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط 2662 قتيلا و 4985 جريحا، في حصيلة غير نهائية.