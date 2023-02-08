نائب الرئيس التركي: إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوبي البلاد يوم الاثنين الماضي.

وقال أوقطاي -في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء نقله تليفزيون "إيه نيوز" التركي- إن عدد القتلى من الزلزال المدمر ارتفع في تركيا إلى 5 آلاف و894 شخصا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 34 ألفا و810 أشخاص، فيما وصل عدد المباني المنهارة إلى 5775 مبنى.

وأضاف أن "فقدان كل مواطن يحزننا بشدة، وتواصل السلطات جهود الإنقاذ للوصول إلى الناجين".