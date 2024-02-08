البرلمان الأوروبي ينتقد انتخابات ديسمبر في صربيا

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قال البرلمان الأرووبي في ستراسبورج، اليوم الخميس، إن صربيا لا تفي بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف البرلمان الأوروبي أن الانتخابات الصربية لم تستوف المعايير المتوقعة من دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاك المستمر والمنهجي للمؤسسات والإعلام.

ودعا أعضاء البرلمان إلى إجراء تحقيق مستقل من خبراء قانون دوليين في مخالفات الانتخابات البرلمانية والإقليمية والمحلية مع تركيز خاص على مدينة بلجراد.

وتم تمرير مشروع القرار بأغلبية عظمى، بموافقة 461 نائبا بالبرلمان الأوروبي، ومعارضة 53 نائبا وامتناع 43 عن التصويت. ويشار إلى أن مشروع القرار ملزم قانونا.

وأجرت صربيا الانتخابات المحلية والبرلمانية يوم 17 ديسمبر. وحقق الحزب الصربي التقدمي الذي ينتمي إليه الرئيس ألكسندر فوتشيتش انتصارات.

لكن الفوز في بلجراد كان بفارق ضئيل، وزعم ساسة المعارضة ومراقبون حدوث تزوير انتخابي.