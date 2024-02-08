قوات الاحتلال تصيب ممرضا بعيار ناري خلال عمله في قسم العمليات بمجمع ناصر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن قوات الاحتلال أصابت ممرض بعيار ناري في الصدر خلال عمله في قسم العمليات بمجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس بقطاع غزة.



وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس: «إصابة ممرض بجراح خطيرة نتيجة إصابته بعيار ناري في الصدر خلال عمله في قسم العمليات بمجمع ناصر الطبي، الذي يتعرض للاستهداف المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي».





وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 130 شهيدًا و170 إصابة.



ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».



وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و840 شهيدًا، و67 ألفًا و317 إصابة.