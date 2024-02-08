أثار إعلان المذيع الأمريكي والإعلامي السابق في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تاكر كارلسون، المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، إجرائه مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تُبث على موقعه الإلكتروني، جدلا واسعا في المجتمع الأمريكي.

وذكر كارلسون، في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" إن المقابلة ستُبث، اليوم، في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي.

وأجرى كارلسون، المقابلة مع بوتين في روسيا خلال زيارة لقيت تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام الرسمية الروسية، حيث أكد حينها أن الأسباب التي دفعته للسفر أن معظم الأمريكيين ليست لديهم أية فكرة عما يحدث في روسيا، وعلى بُعد 600 ميل في أوكرانيا، منتقدا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وتعد مقابلة كارلسون، مع الرئيس الروسي، المثيرة للجدل، الأولى من نوعها لبوتين مع الإعلام الغربي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ولكن من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون؟

تاكر كارلسون هو مذيع ومحلل أمريكي، يحظى بشعبية واسعة في الولايات المتحدة، كشخصية مثيرة للجدل، حيث طردته قناة "فوكس نيوز" قبل بضعة أشهر، فانتقل إلى تقديم برنامج يبثّه على موقعه الإلكتروني وعلى منصة إكس، تويتر سابقا، وفق ما نقلت فضائية "الجزيرة" القطرية.

وكارلسون يعد أيضا ناقد رأي، وكاتب عمود، وصحفي ومعلق سياسي محافظ، ولد في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في 16 مايو عام 1969.

وهو الابن الأكبر للفنانة الأمريكية ليزا ماكنير والإعلامي الأمريكي ديك كارلسون، مدير شبكة الأخبار المملوكة للدولة "صوت أمريكا" ورئيس مؤسسة الإذاعة العامة وسفير الولايات المتحدة السابق في سيشيل.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد عُرف تاكر كارلسون، كأحد أفضل مضيفي تلفزيون "فوكس نيوز" قبل أن يغادرها فجأة العام الماضي.

وأثناء وجوده في الشبكة الأمريكية، كان مؤثرا بشكل كبير كمذيع لبرنامج حواري سياسي في وقت الذروة بين عامي 2016 و2023، ومنذ تركها في ذلك الحين أطلق برنامجه الخاص على منصة إكس.

كان تاكر كارلسون مدافعا صريحا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ بدء الحرب، ووجّه مرارًا وتكرارا الشكوك حول دعم الولايات المتحدة الجهود الحربية لأوكرانيا.

ووفقا للموسوعة البريطانية، التي تعد أقدم موسوعة في العالم، فتاكر كارلسون كان معروفا بمواقفه المتطرفة بشأن مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية، واحتضانه للقومية البيضاء، ودعمه للقادة الاستبداديين في البلدان الأخرى، واعتماده المنتظم على نظريات المؤامرة.

ومن خلال ظهوره التلفزيوني وكتاباته، كان له تأثير غير عادي على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي كان مشاهدا منتظما لبرنامج تاكر كارلسون، الذي تم بثه على قناة فوكس نيوز من عام 2016 إلى عام 2023.