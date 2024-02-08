بدء التصويت بالانتخابات التشريعية والإقليمية في باكستان

بدأ الناخبون الباكستانيون، صباح اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم 336 نائبا، إضافة إلى أعضاء البرلمانات الإقليمية.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أيه بي بي"، فتح نحو 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بينما أعلنت وزارة الداخلية "تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتاً" في جميع أنحاء البلاد طيلة النهار الانتخابي، معللة هذا الإجراء بدواع أمنية.

وتشهد البلاد حالة تأهب قصوى وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع، وجرى نشر عشرات الآلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء باكستان.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية غير الرسمية بعد ساعات قليلة من إغلاق التصويت عند الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المرجح أن تتضح الصورة في وقت مبكر من يوم غد الجمعة.

وشهدت باكستان في الأيام الماضية مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة عشرات آخرين في عدة حوادث وتفجيرات مرتبطة بالانتخابات، لاسيما في إقليمي بلوشستان وخيبر.

وباكستان، البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، هي خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.