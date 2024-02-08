مستشفى إماراتي عائم يتجه إلى العريش لخدمة سكان غزة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إبحار مستشفى عائم متكامل متجه إلى قبالة سواحل مدينة العريش المصرية؛ لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لسكان قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

ويضم المستشفى العائم الذي أبحر من ميناء خليفة، ويقام بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، طاقما طبيا وإداريا مكونا من 100 من مختلف التخصصات تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ، إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة.

وتبلغ سعة أسرة المستشفى 100 سرير وغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية، إضافة إلى طائرة إخلاء وزورق إخلاء طبي وسيارات إسعاف مجهزة بأحداث الأجهزة الطبية.

ويعد هذا المستشفى العائم خطوة إضافية تستكمل دور المستشفى الميداني الإماراتي الذي تم تدشينه في 3 ديسمبر 2023، والذي تبلغ سعته 200 سرير، ويضم كادرا طبيا مكونا من 64 متطوعا من 17 جنسية؛ منهم 48 من الرجال و16 من النساء.

كما أجرى المستشفى الميداني الإماراتي أكثر من 555 عملية جراحية كبرى ودقيقة، وتعامل خلال الأشهر الماضية مع أكثر من 4038 حالة استدعت تدخلا طبيا من قبل فريق المستشفى للتعامل معها وتوفير العلاج والرعاية اللازمة، بدءا من الإسعافات الأولية، مرورا بإجراء الجراحات الضرورية، لإنقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية وانتهاء بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات فضلا عن الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية الأخرى.