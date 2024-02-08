زيادة حصة الإسماعيلية بـ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز

عقد ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا لبحث ومناقشة إعادة توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، بعد زيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز بما يقرب من 30 ألف أسطوانة، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول.

وخلال الاجتماع، تم إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بكافة مراكز ومدن المحافظة وزيادتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة حجم الطلب والاستهلاك على إسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد كامل، على ضرورة الرقابة المستمرة خلال كافة مراحل نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، حتى وصولها لمستحقيها من المواطنين، والتأكد من عدم احتكارها والتلاعب بأسعارها، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال توفير إسطوانات البوتاجاز.