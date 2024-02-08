 زيادة حصة الإسماعيلية بـ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز - بوابة الشروق
الخميس 8 فبراير 2024 4:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

زيادة حصة الإسماعيلية بـ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز

اسطوانات بوتجاز
اسطوانات بوتجاز
أميرة محمدين
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 3:09 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 3:09 ص

عقد ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا لبحث ومناقشة إعادة توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، بعد زيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز بما يقرب من 30 ألف أسطوانة، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول.

وخلال الاجتماع، تم إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بكافة مراكز ومدن المحافظة وزيادتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة حجم الطلب والاستهلاك على إسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد كامل، على ضرورة الرقابة المستمرة خلال كافة مراحل نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، حتى وصولها لمستحقيها من المواطنين، والتأكد من عدم احتكارها والتلاعب بأسعارها، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال توفير إسطوانات البوتاجاز.

 

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك