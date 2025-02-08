60 شاحنة إغاثية سعودية تنطلق إلى سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستعد 60 شاحنة إغاثية سعودية للانطلاق إلى سوريا ضمن المرحلة الـ 3 من الجسر البري السعودي لإغاثة سوريا.

وتحمل الشاحنات التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 2ر1 مليون كجم من المواد الإغاثية.

من جانبه، قال مشرف الإعلام الرقمي في مركز الملك سلمان للإغاثة مشعل المطيري لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت، إنه مع انطلاق المرحلة الثالثة وصل إجمالي عدد الشاحنات إلى 172 شاحنة محملة بـ 3 ملايين كجم من المواد الإغاثية المتنوعة.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اعلن في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي دخول أولى قوافل الجسر البري السعودي إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي الأردني، في إطار حملة المساعدات السعودية لسوريا.