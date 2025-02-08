رئيس الوزراء اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من لبنان بحلول 18 فبراير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور نواف سلام، صباح اليوم السبت، نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عُقد اللقاء بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون، والوفد المرافق.

وخلال الاجتماع، أكدت أورتاجوس، دعم الولايات المتحدة للعهد وللحكومة المرتقبة في ضوء رؤية الرئيس سلام القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، مبدية أملها بأن تبصر الحكومة النور في القريب العاجل.

من ناحيته، شدد الرئيس اللبناني المكلف على «ضرورة الضغط على إسرائيل؛ لإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بالتاريخ المحدد في ١٨ فبراير الحالي من دون تأخير».

وأكد أهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي؛ لمساعدة لبنان على النهوض، وإعادة الإعمار والاستقرار.