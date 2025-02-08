ماذا قدم عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وليتون؟

شارك عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في تأهل فريقه إلى ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما شارك في المباراة كاملة للمرة الأولى.

وهدد عمر مرموش مرمى ليتون أورينت في أكثر من مناسبة، حيث إنه سدد بالفعل 3 مرات، وجميعهم تصدى لهم حارس المرمى، كما أنه كاد أن يسجل هدفًا عندما استقبل كرة عرضية من سافينيو، سددها مباشرة بقدمه اليسرى وتصدى لها حارس المرمى.

ثم قبل هدف تعادل مانشستر سيتي، كاد عمر مرموش يزور الشباك بعد تمريرة طولية في ظهر دفاع ليتون أورينت، لكن الحارس تصدى لها أيضًا.

استمرار إزعاج عمر مرموش تسبب في عرقلته من الخلف، عندما حاول الانطلاق بكرة سريعة بالقرب من وسط الملعب، وتسبب في حصول لاعب ليتون أورينت على بطاقة صفراء.

تحركات عمر مرموش المزعجة اصطدمت بتكتل دفاعي من لاعبي المنافس، لم تساعده على إيجاد المساحات التي يحبها خاصة من العمق، وإليكم ملخص لمسات الدولي المصري ضد ليتون أورينت.