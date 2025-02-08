أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي أن جميع لاعبي الأحمر قاموا بمساندة محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق المُعار إلى الاتحاد الليبي، في أزمته مع الزمالك.

وقال علي معلول في تصريحات عبر قناة الأهلي: "من الطبيعي حدوث تراجع بعد أي إخفاق، لكن ما يميز الأهلي أنه لا يكرر نفس الخطأ مرتين".

وأضاف الدولي التونسي: "على سبيل المثال عقب مباراة باتشوكا المكسيكي، تعاهدنا في غرفة اللبس على التدارك سريعًا، وذلك ما يجعل الأهلي في القمة دائمًا".

وتابع: "عند وقوع أي لاعب في أزمة ما نحاول الوقوف بجانبه، غرامة كهربا الكبيرة مع الزمالك أبرز المواقف، لأنه في أحد الفترات شعر بالتعب من استمرار الأزمة".

وأتم علي معلول تصريحاته قائلًا: "حاولنا مساندة كهربا حينها نفسيًا وذهنيًا وكل شيء، هو من أفضل الشخصيات التي يمكن أن تقابلها في حياتك".