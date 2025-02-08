نقل أسير فلسطيني مفرج عنه إلى المستشفى نظرا لتردي وضعه الصحي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن القيادي في حركة حماس جمال الطويل، وذلك ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

وأفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بنقل الطويل، من حافلة الأسرى في بيتونيا غرب رام الله إلى المستشفى الاستشاري؛ نظرًا لتردي وضعه الصحي.

عاجل| الإفراج عن الأسير المحرر الشيخ جمال الطويل من حافلة الأسرى في بيتونيا غرب رام الله، لوضعه الصحي ونقله إلى المستشفى الاستشاري. pic.twitter.com/BzYLghdf4I — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 8, 2025

وتضم الدفعة الخامسة، وفق هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 183 أسيرا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب نادي الأسير، فإن 42 أسيرا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و3 من مدينة القدس المحتلة، و27 من قطاع غزة، فيما تم إبعاد 7 من الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى خارج الوطن، وهم: أحمد عطية إبراهيم الجعافرة، وعبد العظيم عبد الحق موسى حسن، وعماد محمود إبراهيم أبو عجمية، وفلاح ديب راتب شحادة، ومنتصر صالح محمد أبو غليون، ومنصور قاسم منصور أبو عون، ويوسف عبد الرحيم عبد المحسن اسكافي.

وحولت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من سجن «عوفر» إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت تجمع ذوي المعتقلين، وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

واحتشد مئات المواطنين وذوو المعتقلين، منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عوفر، رافعين العلم الفلسطيني.