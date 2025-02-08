مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي في التشكيل المتوقع أمام ليتون أورينت

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يواجه مانشستر سيتي نظيره ليتون أورينت، مساء اليوم السبت، على ملعب بريسبان رود، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها على يد آرسنال، يوم الأحد الماضي، بنتيجة 5/1 في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تكون مباراة ليتون أورينت البروفة الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

ويطمح النجم المصري عمر مرموش إلى تسجيل أول أهدافه بقميص مانشستر سيتي عندما يشارك أساسيا مع السيتي في مباراة الليلة.

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافيو، كيفين دي بروين، جاك جريليش.

خط الهجوم: عمر مرموش.