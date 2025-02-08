مداهمات واعتداءات خلال اقتحام منازل ذوي أسرى سيفرج عنهم بالضفة

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منازل عدد من ذوي الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى في صفقة الأسرى.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم نقل الأسير المحرر فخري البرغوثي للعلاج بعد اعتداء جنود إسرائيليين عليه بالضرب عقب اقتحام منزله في بلدة كوبر شمال رام الله فجر اليوم لتهديد العائلة بعدم الاحتفال بالإفراج عن نجله الأسير شادي البرغوثي في إطار الصفقة، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن حملة المداهمات، اليوم السبت، شملت منازل الأسرى في مختلف مدن وقرى محافظات الضفة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية عمدت خلال المداهمات إلى تخريب محتويات المنازل.

وفي ذات السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدت أنها ستمنع اليوم أية مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين".