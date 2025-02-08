كوريا الشمالية تؤكد أن أسلحتها النووية ليست ورقة مساومة: مخصصة لحرب فعلية

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أكدت كوريا الشمالية، أن أسلحتها النووية ليست ورقة مساومة، لكنها مخصصة لحرب فعلية.

وفي بيان اليوم السبت، نددت وكالة الأنباء المركزية الكورية بالرفض الأخير من جانب مسئولين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي للاعتراف بالنظام كقوة نووية.

وانتقدت الوكالة أيضا الدعوات الموجهة إلى كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها النووي والخاص بالأسلحة بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه ووصفت هذه التصريحات بأنها "سخيفة".

وأكدت أيضا أن القوة النووية للنظام ليست شيئا يمكن "الإعلان عنه" أو استخدامه "كورقة مساومة" بل هي للاستخدام القتالي الفعلي ضد قوى معادية تهدد سيادة الأمة وسلامة الشعب.

وتؤكد بيونج يانج موقفها بأن نزع السلاح النووي لا يمكن أن يكون هدفا للمفاوضات إذا عادت إلى الحوار مع واشنطن.