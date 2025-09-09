تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الهجوم العدواني الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة قطر ، والذي استهدف مقارًا سكنية لبعض القيادات الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها.

وأكدت التنسيقية في بيان أن هذا الاعتداء يُمثل سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا، ويُعد اعتداءً مباشرًا على سيادة دولة قطر الشقيقة، ويُنذر بمزيد من التصعيد الذي يقوض فرص التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان، والضغط على سلطة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات المتكررة، حفاظًا على السلم والأمن الدوليين.