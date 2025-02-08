تعليم مطروح: 877 مدرسة جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا الأحد

قالت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن 877 مدرسة بأرجاء المحافظة على أتم استعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني صباح غدا الأحد.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، على مديري الإدارات التعليمية الالتزام بتفعيل مبادرة "مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة"، بالمدارس الابتدائية لتحسين المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الأولى مع المتابعة الميدانية المستمرة لفعاليات المبادرة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها، والتنسيق مع مجالس المدن لإزالة الاشغالات أمام المؤسسات التعليمية، والتأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وإزالة أي تشوينات أو أدوات منزلية قابلة للاشتعال.

وشددت على نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها، وسلامة ونظافة دورات المياه، وسلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث ومدي كفايته للطلاب، ومتابعة أسوار المدارس والالتزام بالتعليمات الخاصة بدهانها وإزالة ومحو أي آثار عليها، والتأكد من تنظيف أسطح المدارس، وتنظيف جراجير المياه وسط موجات التقلب الجوية، ومراجعة نظافة الخزانات الأرضية بالمدارس، وتفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طارئ.

وكلفت بمراجعة تواجد قوائم وجداول الفصول قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني مع التزام المدرسين بجدول الفصل، والتنبيه المشدد بحظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب خارجية بخلاف الصادرة من الوزارة، والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية الخاصة بالترم الثاني

،وتوجيه وتشجيع الطلاب علي متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة.

ووجهت بالتنوع في استخدام أساليب التعلم النشط لسهولة توصيل المعلومات للطلاب، وتفعيل حجرات الأنشطة التربوية وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير الوسائل لإنجاحها، وتحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وتفعيل خطط رفع المستوي التعليمي للطلاب الذين لم يحققوا نتائج إيجابية خلال امتحان الترم الاول، والتنسيق مع مجالس المدن لإزالة الاشغالات أمام المؤسسات التعليمية.