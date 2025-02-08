أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين للأطباء البيطريين، بحضور أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، النتائج الرسمية لعملية الاقتراع، التي شهدها مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين.

وجاءت النتائج كما يلي:

أولًا – النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة:

1- مقعد نقيب القاهرة:

عدد أصوات الحضور: 292 صوتًا، الباطلة: 7 أصوات، الصحيحة: 284 صوتًا.

وقد أسفر فرز الأصوات عن فوز الدكتورة سوزان محمود محمد مصطفى سند بعدد 194 صوتًا.



2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عامًا:

عدد الحضور: 292 صوتًا، الباطلة: 19 صوتًا، الصحيحة: 273 صوتًا.

وأسفرت عمليات الفرز عن فوز كل من:

الدكتورة فاطمة يوسف: 183 صوتًا.

الدكتور سيد عبد الرحمن: 145 صوتًا.

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عامًا:

عدد أصوات الحضور: 292 صوتًا، الباطلة: 22 صوتًا، الصحيحة: 270 صوتًا.

وأسفرت عمليات الفرز عن فوز كل من:

الدكتور محمد أشرف: 196 صوتًا.

الدكتورة نورهان عاطف آية أحمد: 154 صوتًا.

ثانيًا – النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة:

1- مقعد نقيب الجيزة:

عدد الحضور: 384 صوتًا، الصحيح: 375 صوتًا، الباطل: 9 أصوات.

وأسفرت عمليات الفرز عن فوز الدكتور علاء عبد العال أحمد حسنين بمقعد نقيب الجيزة بعدد 210 أصوات.



2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عامًا:

عدد أصوات الحضور: 384 صوتًا، الصحيح: 375 صوتًا، الباطل: 9 أصوات.

وأسفرت عمليات الفرز عن فوز كل من:

الدكتور مصطفى يونس علي محمد: 249 صوتًا.

الدكتورة عبير عبد الغني: 161 صوتًا.

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عامًا:

عدد أصوات الحضور: 384 صوتًا، الصحيح: 362 صوتًا، الباطل: 22 صوتًا.

وأسفرت عمليات الفرز عن فوز كل من:

الدكتور مصطفى السيد عبد الحميد: 308 أصوات.

الدكتورة آلاء عمر عبد الخالق محمد: 221 صوتًا.

من ناحيته، وجه الدكتور عبد العزيز الجوهري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، الشكر لكافة أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، وأعضاء اللجنة المُشكلة بالنقابة لتسيير أعمال العملية الانتخابية، لما قدموه من جهد منذ فتح باب الترشح وصولًا إلى إعلان النتائج الرسمية، متمنيًا التوفيق لكافة الأطباء البيطريين في خدمة أعضاء الجمعية العمومية.