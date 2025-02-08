أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي أن المستوى الذي قدمه في مباراة الزمالك لحساب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 كان هو الأفضل له في مسيرته مع الأحمر.

وقال علي معلول في تصريحات عبر قناة الأهلي: "قدمت أفضل مستوياتي في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن.. نحن في الفريق نعتبر أن هذه المباراة الأهم في حياتنا".

وأضاف الدولي التونسي: "عشنا أسبوعًا صعبًا للغاية، وقفلنا على أنفسنا خاصة لوجود فيروس كورونا وإصابة بعض اللاعبين، لذلك سعادتنا كانت كبيرة جدًا بعد الفوز والتتويج باللقب".

وتابع: "من سعادتي بهدف أفشة لم أستطع الركض للاحتفال بسبب الشد العضلي، خلال المباراة كل شيء كان صحيحًا.. هذه المباراة كانت الأهم في تاريخنا".

وأكمل: "عندما انضممت للنادي الأهلي لم أتوقع تحقيق كل هذه الأرقام، ولكن عندما دخلت المنظومة شعرت أنني سأحقق شيئا لكن ليس كل هذا".

وواصل: "قبل انضمامي للأهلي كنت أحب مشاهدة سيد معوض سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، وقابلته بالصدفة قبل مباراة ودية بين الأهلي والصفاقسي في الإمارات وأخبرني بأنه يتمنى أن انضم للأهلي، وبعد موسم واحد انضممت للأهلي وهو في الجهاز الفني مع حسام البدري".

وأتم علي معلول تصريحاته قائلًا: "أتمنى تعافي حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك سريعًا من الإصابة، وسيف الجزيري، مهاجم الأبيض كان حريصًا على التواصل معي بشكل يومي خلال فترة إصابتي، وكذلك فخر الدين بن يوسف، لاعب المصري، وأيضا لا زالت على تواصل مع فرجاني ساسي، لاعب الغرافة القطري".