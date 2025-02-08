السفير حسام زكي: اتصالات جارية حاليا لعقد قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن مسألة التهجير للفلسطينيين هي تصفية للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مسالة التهجير ليست قابلة للتفاوض او النقاش مع أي طرف خارجي.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتصالات جارية حاليا على مستويات متعددة وذلك من أجل عقد قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية لكن حتى الآن لم يتحدد الميعاد بعد.

وأكد السفير حسام زكي أن رفض التهجير أمر واضح ومستقر في عقيدة جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف إقليمي ودولي مناهض لفكرة التهجير، ويؤكد على أن حل الدولتين موقف مستقر للجامعة العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث به مع الجميع.

وشدد على أن الموقف العربي متماسك والجميع يقف وراء الفلسطينيين ومصر والأردن في مسألة التهجير، مشيرا إلى أن تحركات جامعة الدول العربية تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد لمبدأ حل الدولتين.