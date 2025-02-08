إقامة عروض أفلام مسابقة النجوم الجديدة في الدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي

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أقيم اليوم السبت، عروض أفلام مسابقة "النجوم الجديدة" ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال.

وتضمنت العروض عددًا من الأفلام التي تعكس تجارب سينمائية جديدة لمخرجين صاعدين، وسط حضور جماهيري لافت ومناقشات مثمرة بين صناع الأفلام والنقاد.

وضمت قائمة الأفلام المعروضة في المسابقة: "أنا الشمس"، "غنوة"، "البر التاني"، "باسم الابن"، "رحيل"، "40"، "القطار 118"، و"4 أيام".

كما تنوعت موضوعاتها بين قضايا اجتماعية وإنسانية، حيث تناول "أنا الشمس" رحلة البحث عن الهوية، وناقش "غنوة" تأثير الموسيقى في تشكيل الوجدان، فيما سلط "البر التاني" الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين.

كما ركز فيلم "باسم الابن"، على العلاقات العائلية وصراعات الأجيال، في حين استعرض "رحيل" مشاعر الفقد والحنين للوطن، وقدم "40" تجربة شخصية تواجه تحديات الحياة.

فيما تناول "القطار 118" لحظات اللقاء والفراق في المواصلات العامة، بينما جسد "4 أيام" صراعًا داخليًا في إطار درامي مشوق.

وعقب انتهاء العروض، أدار النقاد جلسة نقاشية شهدت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور والمخرجين، حيث تناولت المداخلات الأساليب الإخراجية ومدى تأثير السينما المستقلة في طرح القضايا المجتمعية.

وحظيت الأفلام بإشادة واسعة من النقاد، الذين أكدوا أن المسابقة تمثل فرصة ذهبية للمخرجين الشباب لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور وصناع السينما المحترفين.