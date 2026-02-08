محافظ الشرقية: رفع كفاءة كوبري أبو الأخضر والمشروع لضمان سيولة الحركة المرورية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبريي «أبو الأخضر» و«المشروع» بطريق الزقازيق – بلبيس، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق والكباري وتحسين كفاءتها بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أن الطريق يمثل محورًا مروريًا حيويًا يخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين يوميًا، موضحًا أن الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت بكشط وإزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة، تمهيدًا لوضع طبقة أسفلتية جديدة، وإعادة رصف وتمهيد الطريق أمام حركة السيارات.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة النقل، ومحافظة الشرقية لتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية للانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بمختلف القطاعات.