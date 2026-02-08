في قلب سوق المغاربة بشارع الست المنشية وسط الإسكندرية، تقع إحدى أقدم ورش صناعة ماكينات الكنافة والقطايف يدويًا، حيث تتحرك الأيدي بخبرة تراكمت عبر سنوات طويلة. هنا، لا تُصنّع مجرد ماكينات، بل تُصان حرفة تراثية ارتبطت بشهر رمضان وطقوسه الشعبية.

وتُعد صناعة ماكينات الكنافة والقطايف من المهن التي توارثها الصُنّاع جيلًا بعد جيل، محافظة على طابعها اليدوي رغم التطور الصناعي، ويزداد الإقبال عليها مع اقتراب شهر رمضان.

ويقول الحاج محمد فرج، صاحب ورشة صناعة ماكينات الكنافة والقطايف، إنه ورث المهنة عن والده وينقلها الآن لأبنائه، وتعمل الورشة في صناعة ماكينات الكنافة والقطايف منذ نحو 53 عامًا، بالطرق اليدوية، مضيفا الاستعداد يبدأ من شهر رجب، علشان نلحق الطلبات قبل نصف شعبان، برغم تعبها بس ليها متعة، خصوصًا لما تشوف شغلك بيصنع فرحة الناس في رمضان.

وأضاف فرج لـ" الشروق"، أن تصنيع ماكينات الكنافة والقطايف يتم يدويًا باستخدام خامات من الحديد، والاستانلس ستيل، والصاج، والنحاس، والزهر، مقارنة بالماضي الذي كان يُبنى فيه الفرن من الطوب النيء أو الأحمر، ويُوضع عليه صينية من النحاس لصناعة الكنافة مباشرة.

وأوضح فرج، مراحل التصنيع، في البداية، يتم تجهيز الصاج وتشكيله، ثم تجميع الأجزاء معًا، أما ماكينة القطايف، فتُصنع على مراحل، بدءًا من بناء الصندوق المعدني، ثم تركيب المواسير والسربنتينة التي توزع النار من مدخل واحد إلى أكثر من مخرج لضمان التسوية المثالية.

وعن ماكينات الكنافة، يوضح فرج، أن أساس المكنة هو صينية النحاس، لأنها اللي بتحكم السعر والجودة، والنحاس، ويتم تصنيع جميع الأشكال والأحجام المختلفة داخل الورشة يدويًا، كما تم تطوير هذه الماكينات لتصبح متاحة بأشكال مختلفة يدوية، نصف آلية، وآلية بالكامل.

وأوضح فرج، أن معظم ماكينات الكنافة والقطايف كانت تأتي بأشكال ثابتة، لكنه قام بتطويرها وإدخال بعض التعديلات، من بين هذه التعديلات في ماكينة الكنافة، وضع يد خشبية على صينية النحاس لتتمكن من الدوران يدويًا دون الحاجة إلى محرك كهربائي، ما يجعلها نصف آلية، وتوفر كثيرًا لبائعي الكنافة من ناحية استهلاك الكهرباء وصيانة المحرك، كما تمنح الكنافة طعمًا مشابهًا للطريقة اليدوية على عكس الماكينات الآلية بالكامل.

ويقول فرج، إنه يستخدم المطرقة والمقص وبعض الأدوات التقليدية في الصناعة، وماكينات الكنافة والقطايف الصغيرة تحتاج إلى يومين لتصنيعها، أما الكبيرة تستغرق حوالي أسبوع، وأسعارها تبدأ من 2500 جنيه حسب حجم ونوع الصينية.