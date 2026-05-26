رئيس إيران يصدر أوامره بإلغاء القيود على الإنترنت وإعادتها لطبيعتها

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، قرارا رسميا بإلغاء القيود المفروضة على الإنترنت وإعادتها لطبيعتها.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أبلغ الرئيس بزشكيان، وزارة الاتصالات الإيرانية رسمياً، بمصادقته على قرار يقضي بإعادة شبكة الإنترنت في البلاد إلى الحالة التي كانت عليها قبل قيود ديسمبر 2025.

يشار إلى أن هذا القرار أنهى واحدة من أطول فترات الانقطاع والقيود الرقمية التي شهدتها البلاد.

ومن المتوقع أنه بناءً على توجيهات بزشكيان ، ستبدأ وزارة الاتصالات في غضون الساعات والأيام القليلة المقبلة بإعادة مستويات شبكة الانترنت الدولية تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب.

وجاء قرار بزشكيان ردا على قرار اتخذته "فرقة عمل خاصة" كانت قد صوتت في السابق لصالح إعادة السماح للمواطنين بالوصول إلى الإنترنت.

ومنذ توقف الإنترنت، لم يكن أمام 90 مليون إيراني سوى استخدام ما يسمى بـ "الإنترنت الوطني" الذي لا يمكن الوصول من خلاله إلا إلى المواقع الإلكترونية المعتمدة من الدولة.

وكان للإغلاق عواقب اقتصادية كبيرة وكذلك عواقب اجتماعية. وتأثر أكثر من مليون تاجر عبر الإنترنت في البلاد بشدة، مع تقييد دخلهم بشدة بسبب الحصار.

وأرجعت الدولة رسميا حجب الإنترنت إلى مخاوف أمنية. ومع ذلك، يفترض على نطاق واسع أن القيادة أرادت منع انتشار التقارير والصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحجم الحقيقي للأضرار الناجمة عن الحرب.