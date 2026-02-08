محافظ الشرقية يوجه بتوفير سرير وبعض المستلزمات لسيدة مسنة في قرية بهنباي

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة لسيدة مسنة تُدعى (س.م)، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه تتعرض للاعتداء على يد إحدى السيدات، يُدعى أنها ابنتها، بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق.

وكلف محافظ الشرقية، الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتوجه الفوري إلى محل إقامة السيدة المسنة بقرية بهنباي بنطاق مركز الزقازيق؛ لبحث حالتها وفحص أوضاعها الصحية والاجتماعية، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها بشكل عاجل.

وتحرك فريق طبي متخصص لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للسيدة، وتقديم الرعاية الأولية والعلاج المناسب لحالتها الصحية.

وفي سياق متصل، توجه فريق من مديرية التضامن الاجتماعي برفقة رئيس مركز ومدينة الزقازيق، إذ أجروا حديثًا وديًا مع السيدة المسنة، للاطمئنان على حالتها الصحية والمعيشية، والاستفسار عن مصدر دخلها، وما إذا كانت تتقاضى معاشًا شهريًا يعينها على أعباء الحياة.

وجرى على الفور تقديم مساعدات عينية عاجلة للسيدة، على أن يتم توفير سرير ومستلزماته وبعض الاحتياجات الأخرى، نظرًا لسوء حالتها المعيشية، لتمكينها من أن تحيا حياة كريمة.

من جانبها، أعربت السيدة المسنة عن سعادتها البالغة لاستجابة محافظ الشرقية واهتمام الأجهزة التنفيذية بتلبية احتياجاتها وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وأكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يدخر جهدًا في دعم ورعاية كبار السن، مؤكدًا أنهم "تاج رؤوسنا، ولا يمكن التهاون مع أي إساءة أو مكروه قد يتعرضون له، وأن المحافظة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم لتخفيف المعاناة عن كاهلهم وضمان حياة كريمة لهم".