الملكة اليزابيث تشارك أول منشور لها على موقع «إنستجرام» الملكي

نشرت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، البالغة من العمر 92 عاما أول منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي الملكي«انستجرام»، وذلك خلال زيارتها متحف العلوم في لندن يوم الخميس.

وبحسب قناة «ABC» البريطانية، افتتح قصر باكنغهام الملكي حسابه على موقع الصور «انستجرام»، في عام 2013، باسم «theroyalfamily»، وذلك لنشر صور العائلة المالكة خلال المناسبات الرسمية، مكونا أكثر من 4 ملايين متابع.

يذكر أن هذه ليست المشاركة الأولى للملكة إليزابيث على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي عام 2014 نشرت الملكة أول تغريدة لها على موقع «تويتر» خلال زيارتها متحف العلوم في لندن، كما أرسلت أول بريد إلكتروني لها منذ عقود، في عام 1976، وفقًا لقصر باكنجهام.

ونشر موقع انستجرام الملكي «theroyalfamily»، يوم الخميس ورقة مخطوطة بيد الملكة كتبت فيها "خلال زيارتي اليوم لمتحف العلوم كنت مهتمة باكتشاف رسالة من الأرشيف الملكي كتبت وارسلت إلى جدي الأكبر الأمير ألبرت في عام 1843".

وأضافت "استطاع تشارلز باباج الذي يُنسب إليه الفضل كأول رائد كمبيوتر في العالم أن يصمم محرك حيث أخبر باباج في الخطاب الملكة فيكتوريا وجدي الأمير ألبرت عن اختراعه تحت اسم المحرك التحليلي الذي نتج عنه إنشاء أول برامج الكمبيوتر من قبل أدا لوفليس ابنة اللورد بايرون".

واستكملت الملكة "اليوم كان من دواعي سروري أن أتعلم عن مبادرات ترميز الكمبيوتر للأطفال ويبدو لي أنه من الملائم أن نشر على انستجرام موقع متحف العلوم الذي طالما دافع عن التكنولوجيا والابتكار ويلهم الجيل القادم من المخترعين".

كما نشر الموقع الملكي فيديو خلال مشاركة الملكة منشورها الأول، بعد الإعلان في وقت سابق عن زيارتها لمتحف العلوم في لندن.